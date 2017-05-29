تفاصيل تفاوض الجابر مع الشمراني - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعد سامي الجابر، المشرف الفني على الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، خطته التي تدعم صفوف الليث الشبابي بعدد من النجوم تحضيرا للموسم القادم .

وقال مصدر في تصريحات صحفية، أن الجابر تلقى الضوء الأخضر من الداعم الأول للكيان الشبابي الأمير خالد بن سلطان ببدء المفاوضات مع اللاعبين سواء محليين أو أجانب، وبناء عليه فتح الجابر خط التفاوض مع المهاجم ناصر الشمراني لتمثيل صفوف الشباب بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي العين الإماراتي، ولاعب خط الوسط بنادي النصر أحمد الفريدي، الذي وصلت العلاقة بينه وبين إدارة ناديه لطريق مسدود، بعد تكرار غيابه عن التدريبات والمباريات بسبب مطالباته بحقوقه المالية.

ووصلت المفاوضات لمراحل متقدمة مع مهاجم نادي الوحدة مختار فلاتة بعد المستويات القوية التي قدمها اللاعب إبان قيادته لفرسان مكة، توجها بالوصول للهدف 400 في دوري جميل للمحترفين. وحرص الجابر على معرفة مصير مصطفى بصاص مع ناديه الأهلي بعد علمه بأن اللاعب الشاب رفض خوض تجربة احترافية منتصف الموسم المنصرم بنظام الإعارة مع نادي التعاون بطلب من الإدارة الأهلاوية، متمسكا بقرار البقاء لحين انتهاء عقده أو الحصول على مخالصة مالية لتحديد وجهته القادمة.

وتحصل اللاعب أحمد عطيف على الشيك الأول بقيمة ثلاثة ملايين ونصف المليون، بحسب ما أفاد المصدر لجريدة ” عكاظ ” ، وينتظر قيمة الشيك الثاني لفك ارتباطه رسميا بالشباب وتحديد وجهته القادمة.