ترقية 14785 من منسوبي الحرس الوطني - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وافق الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني علي ترقية «14785» فرداً من منسوبي الحرس الوطني لعام 1438هـ في مختلف الرتب العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رئيس رقباء لجميع التخصصات بكل القطاعات والوحدات.

وأوضح رئيس هيئة شؤون الأفراد بالحرس الوطني اللواء مساعد بن عبدالعزيز بن شلهوب أن الأفراد المترقين جاءت ترقيتهم بعد اكتمال شروط الترقية وفق نظام خدمة الأفراد، وهذه الترقية تعد حافزا لهم لمواصلة ومضاعفة جهودهم لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.

وأشار إلي الدعم غير المحدود من سمو وزير الحرس الوطني لمنسوبي الحرس الوطني في مختلف مسؤولياتهم ومستوياتهم؛ مشيراً إلى أن هذه الترقيات ستعزز القطاعات والوحدات بالحرس الوطني بالكوادر المؤهلة من خلال الشواغر المتاحة والترقيات المستحقة.