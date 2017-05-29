القبض على مواطنان سلبا 450 ألف ريال من عمالة بزي أمني - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه بتاريخ 29/8/1438هـ ورد بلاغ النقطة الأمنية بمدينة الملك سعود الطبية لمركز شرطة الاسكان عن وصول ( وافد من الجنسية الهندية ) إثر إصابته نتيجة تعرضه لعيارين ناريين في بطنة و فخذه وحالته مستقرة , وبانتقال جهة التحقيق للمستشفى وسماع اقواله , افاد انه كان برفقة زميلين له يعملون في مؤسسة تجارية واثناء سيرهم في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة الرياض على متن مركبة تابعه للمؤسسة وبحوزتهم مبلغ مالي قدره ( 450000 ) ريال قام شخصان يرتديان زي مشابه لزي رجال الأمن بإستيقافهم و تفتيشهم تحت تهديد السلاح , وأثناء محاولة احدهما الاستيلاء على الحقيبة التي بها المبلغ قام المجني علية بمقاومته حيث تعرض لإطلاق النار عليه ما نتج عنه اصابته و الاستيلاء على المبلغ ثم الهرب .

جرى معاينة موقع الحادثة من قبل المختصين بالأدلة الجنائية ورفع ما وجد به من آثار لفحصها فنياً .

ولأهمية القضية فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة كافة الاجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها , و تككلت الجهود عن تحديد دائرة الاشتباه وحصرها في شخصين اشارت الدلائل إلى تورطهما في ارتكاب الحادثة وبتركيز البحث وجمع اكبر قدر من المعلومات تم بفضل من الله تعالى ضبطهما ( مواطنان في العقد الثالث من العمر ) وبسماع اقوالهما أقرا بما نسب إليهما وعثر بمقر سكن احدهما على سلاح ناري ( مسدس ) وعدد 57 طلقة نارية ومبلغ مالي 75 الف ريال سعودي و 16 الف درهم اماراتي 1600 دولار امريكي و رتبة (ملازم اول ) و بدلتين عسكرية لقطاعين مختلفين , و بعرضهما على المجني عليه استطاع التعرف عليهما من الوهلة الأولى .

جرى إيقافهما بمركز الشرطة المختص رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهما بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهما للعدالة لينالا جزائهما الرادع نظير ما اقدما عليه.