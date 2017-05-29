الأمير محمد بن سلمان يتوجه إلى موسكو للقاء «بوتين» غداً - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبد الله(صدى):

يتوجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، غدا إلي موسكو لعقد مباحثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات ملفات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى سوريا وإيران، كما سيتم توقيع نحو 4 بروتوكولات تعاون بين البلدين وفقا لـ«العربية».

ومن المقرر أن يغادر الأمير محمد بن سلمان موسكو إلى باكو عاصمة أذربيجان عقب انتهاء لقائه مع الرئيس الروسي