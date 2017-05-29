« الخارجية الإيرانية » تنفي صحة تهديد أمريكا لإيران بتوجيه ضربة عسكرية - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

ذكرت مصادر صحفية بأن واشنطن أرسلت رسالة سرية إلى طهران أول أمس السبت تهدد فيها بأنها سوف تضرب مواقع بعينها داخل إيران حال تعرضها للجنود الأمريكيين في العراق أو سوريا.

وأوضحت المصادر أنه من قام بتوصيل الرسالة هم ضباط روس ممن قاموا بالمشاركة في جلسات سرية بين ضباطاً أمريكيين وروس من أجل تنسيق أماكن عملياتهما العسكرية داخل سوريا وتفادياً لأي حوادث اصطدام غير مقصودة .

ونفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي صحة ما ورد حول نقل رسالة أمريكية إلى إيران عبر ضباط روس وتزامن هذا النفي مع أتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول الأوضاع في سوريا.