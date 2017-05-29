 ضبط 4 يمنين يديرون مصنع لغش « مياة زمزم » - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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  • نشر : منذ 5 دقائق
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  • حوادث

ضبط 4 يمنين يديرون مصنع لغش « مياة زمزم »

ضبط 4 يمنين يديرون مصنع لغش « مياة زمزم »
نايف السالم(صدى):

ضبط رجال ” البحث السري ” الدوريات الأمنية بمكة مصنع كبير لتعبئة مياة زمزم المقلدة والمغشوشة بحي الجعرانه .

وأوضح العقيد محمد السهيمي قائد دوريات الامن بمكة أنه بعد ورود بلاغ بوجود مياة مقلدة ومغشوشة تم جمع التحريات ورصد ومتابعة تحركات العاملين بالمصنع تمكنا من ضبط مصنع مخصص لتعبئة مياة زمزم مغشوش بطريق الصهوة بحي” الجعرانه ” يملكه أربعة وافدين من الجنسية اليمنيه.

كما تم ضبط عبوات المياة ووضعت استكرات مياة الزمزم المزوره على الكراتين وكانت المضبوطات جاهزة ومعدة للبيع .

وأضاف تم مصادرة المضبوطات وتسليم الوافدين الى جهة الأختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بحقهم .


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