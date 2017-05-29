«التنمية الاجتماعية»: العلاقة التعاقدية للعامل " عن بعد " تخضع لأحكام نظام العمل - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات التي تمت في نظام ” العمل عن بعد ” ، تعطي الحق لصاحب العمل توظيف العاملين بدوام كامل أو جزئي على أن يحتسب العامل في الدوام الجزئي بنصف عامل ويتم تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية، ولا يحتسب العامل بدوام جزئي في نسب التوطين لدى أكثر من كيانين في وقت واحد.

وأكدت الوزارة أن نظام ” العمل عن بعد ” بهدف الارتقاء بالعمل الذي يقتصر على المواطنين فقط، مشيرة إلى أن العلاقة التعاقدية للعامل ” عن بعد ” تخضع لأحكام نظام العمل، ويُنظمها عقد عمل مكتوب يذكر فيه صراحة أن العمل لدى صاحب العمل يتم ” عن بعد ” وتحدد فيه المهام والمواعيد ومقدار الأجر والحقوق والبدلات كافة.

ولفتت التعديلات إلى أنه يجوز أن يكون وقت العمل ” عن بعد ” في غير أوقات العمل المعتمدة بالمنشأة.

وبشأن المواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة فيتم احتسابهم في نسبة التوطين بواحد ضمن برنامج نطاقات.