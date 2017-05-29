أردوغان يشاهد أول عمل سينمائي سعودي مدبلج للتركية - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

شهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وعقيلته أمينة إردوغان في حفل العرض الخاص لفيلم الأنيميشن بلال للمخرج السعودي أيمن طارق جمال والذي تم إنتاجه بتقنية الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد بجهود مجموعة من الفنانين السعوديين الشباب وعرض الفيلم، الذي يروي سيرة الصحابي الجليل مؤذن الرسول بلال بن رباح، على الجمهور التركي مع بداية شهر رمضان المبارك كأول عمل سينمائي سعودي يدبلج إلى اللغة التركية بأصوات مجموعة من أشهر النجوم الأتراك يتقدمهم بطل مسلسل قيامة أرطغول إنجين ألتان دوزياتان الذي جسد صوتيا شخصية بلال والنجمة عائشة بنجول بطلة مسلسل على مر الزمان حيث أدت دور حمامة والدة بلال بن رباح وجسد شخصية أبو بكر الصديق آيان كاديا ودور أمية هاكان فانلي ودور حمزة، عم الرسول، تامر كرادلي.

من جانبه أبدى المخرج السعودي أيمن جمال، سعادته الغامرة بنجاح العرض الأول لفيلم بلال وتشريف فخامة الرئيس التركي لعرضه الأول وتفاعله مع احداثه وكذلك الجماهير التركية من كافة شرائح المجتمع بعد أن تم إطلاق عرض الفيلم في 300 دار عرض تركية.

وقال جمال: ما زاد من اعتزازي وفخري إلى الحضور الكبير على مستوى الشخصيات التركية البارزة التي حرصت على مشاهدة الفيلم وفي مقدمتهم فخامة الرئيس محمد طيب اردوغان، هو الأصداء الرائعة لعرض الفيلم في وسائل الإعلام التركية وخصوصا المتخصصة في الشأن الفني والتي تحدثت عن الفيلم بإسهاب عن القيمة الفنية العالية التي يحتويها الفيلم والرسائل السامية التي يسعى لنشرها من خلال تسليط الضوء على رحلة هذا الصحابي الجليل وتحديه للعديد من العقبات حتى أصبح نبراسا للعدل والمساوة التي جاء الدين الإسلامي الحنيف لإقرارها وترسيخها في الأرض.

يشار إلى أن فيلم بلال مستوحى من قصة الصحابي الجليل بلال بن رباح مؤذن رسول الله منذ طفولته وما تعرض له من تعذيب وكيف أنه قاوم وأستخدم إصراره وصوته لتحرير نفسه أولاً من العبودية بصرخته الشهيرة أحد أحد والتي ألهمت الكثيرين بعده ليتحرروا من كل أنواع الشركيات إلى الواحد الأحد. وتم عرض الفيلم في العديد من الدول كان الحدث الأبرز عرضه في الأمم المتحدة في نيويورك في شهر مارس الماضي أمام الأعضاء الدائمين وبحضور كبير وجد صدى واسع حينها.