بالصور.. طفلة الـ 3 سنوات تٌقلد مشاهير العالم - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أثارت الطفلة سكوت لارسون البالغة من العمر 3 سنوات ، جدلا واسعا على الإنترنت ، عقب تحقيقها شهرة كبيرة عبر تطبيق إنستغرام بعد محاولاتها تقليد ستايل نساء مشاهير عُرفن بشخصيتهن القوية.

وقررت والدة سكوت مساعدتها على تقليد هؤلاء النساء بعد تشخيص جدتها بسرطان الثدي، وأثّر الخبر في العائلة، حيث أرادت تعليمها وتذكير نفسها بأن النساء مقاتلات.

واختارت الأم شخصيات نسائية قوية، وعملا معًا لمدة لا تقل عن عام في اختيار الشخصيات والصور والبدء في تقليدها طوال عمليات التشخيص والعلاج وجراحة استئصال الثدي.

وقلدت الطفلة العديد من الشخصيات منها فريدا كأهلو وملالا وإلين ديجينيرس وتايلور سويفت.