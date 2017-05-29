بالصور.. بلدية شفاء تشن حملة على المحلات المخالفة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

قامت بلدية الشفاء التابعة لأمانة منطقة الرياض بحملة للتأكد من توفر الشروط البلدية في المحلات الواقعة في نطاق البلدية حيث تم زيارة ٢٧ مستودعا و٤٧ سوقا مركزيا و ١٧ مطعما وتم العثور على ٩١ محلا مخالفا تم حيالها اتخاذ اللازم من عقوبات .

ذكر ذلك المهندس نايف العيسى رئيس بلدية الشفاء واوضح ان هذه الجولات مستمرة باذن الله .

واهاب المهندس العيسى بالمواطنين والمقيمين بالتعاون مع الامانة من خلال الشراء من المحلات النظامية المرخصة وليس من الباعة الجائلين ، مؤكدا ان المواطن والمقيم عينان للأمانة لاداء أعمالها بالتبليغ عن اي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الأمانة ٩٤٠.