بالصور.. بلدية شفاء تشن حملة على المحلات المخالفة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. بلدية شفاء تشن حملة على المحلات المخالفة
قامت بلدية الشفاء التابعة لأمانة منطقة الرياض بحملة للتأكد من توفر الشروط البلدية في المحلات الواقعة في نطاق البلدية حيث تم زيارة ٢٧ مستودعا و٤٧ سوقا مركزيا و ١٧ مطعما وتم العثور على ٩١ محلا مخالفا تم حيالها اتخاذ اللازم من عقوبات .
ذكر ذلك المهندس نايف العيسى رئيس بلدية الشفاء واوضح ان هذه الجولات مستمرة باذن الله .
واهاب المهندس العيسى بالمواطنين والمقيمين بالتعاون مع الامانة من خلال الشراء من المحلات النظامية المرخصة وليس من الباعة الجائلين ، مؤكدا ان المواطن والمقيم عينان للأمانة لاداء أعمالها بالتبليغ عن اي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الأمانة ٩٤٠.
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