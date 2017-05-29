النخبة تكسب الشباب والبيرق بتفوق على أهلي خاط في دورة شهداء الوطن بالمجاردة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

استكمالاً لمنافسات دورة شهداء الوطن ٣٨ الرمضانية بمحافظة المجاردة والذي يشرف عليه نادي الفاروق الرياضي اقيم مساء اليوم في دوري المجموعات وسط حضور جماهيري مميز ، لقائين مثيرين الأول من المجموعة الاولى جمع النخبة والشباب بدأ بفنيات مميزة من الطرفين ابدع الشباب بشبابه وتألق النخبة بخبرته التي فرقت معه مع بداية الشوط الثاني حينما اشرك الكوتش يحيى حسن المهاجم علي عبدالله عسيري ليسجل الاول من اللمسة الأولى له من رأسية ويضيف الثاني في نهاية الشوط ليكسب النخبة الثلاث نقاط الأولى له .

واللقاء الثاني جمع فريقي أهلي خاط والبيرق من بارق ضمن المجموعة الثانية ، وفي بداية اللقاء اقتنص الموسيقار حسن عبدالله البارقي الهدف الاول من كرة ثابتة لينتهي الشوط الاول بتقدم البيرق ، ومع منتصف الشوط الثاني عادل الاهلي عن طريق عبدالله محمد وعقب دقيقتين فقط ترجع النتيجة للبيرق بانفراد للمبدع عبدالرحمن الجبلي ليعود عبدالله محمد مرة أخرى من كرة ثابتة ليعادل الاهلي ومن جديد البيرق يسجل الثالث عن طريق اللاعب سالم محمد والرابع عن طريق عبدالرحمن الجبلي لينتهي اللقاء بفوز البيرق برباعية.

حكام اللقائين الاستاذ ملبس القوزي حكم ساحة والاستاذ محمد القرني مساعد اول والاستاذ عايض الشهري مساعد ثاني والاستاذ علي محمد الشهري حكم رابع .

علق على المباريات الاستاذ محمد حمد السحاري .

حصل لاعب النخبة المحور المميز مصعب حسن الشهري على جائزة أفضل لاعب في اللقاء الاول ، واللاعب عبدالرحمن الجبلي من البيرق على نجومية اللقاء الثاني ، قدمها نائب رئيس اللجنة الفنية الاستاذ ظافر أبوشرار والاستاذ ابراهيم البارقي .

مباريات اليوم الثلاثاء :

اللقاء الأول / الريان _ النجم

اللقاء الثاني / عذيبه _ عميد حرب