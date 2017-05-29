تحذير من رسائل إلكترونية احتيالية بهدف جمع الأموال لمساعدة السوريين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أرسلت جهات مختصة بالمملكة تحذيرات إلى المواطنين من الانسياق وراء رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء شخصيات اعتبارية، بشأن جمع وتحويل أموال إلى خارج المملكة لتقديم مساعدة إلى الأسر السورية.

وأكدت الجهات المختصة، أن تلك الرسائل انتشرت بصورة كبيرة مع بداية شهر رمضان لاستغلال تعاطف المواطنين مع أشقائهم السوريين لجمع أكبر قدر من الأموال، موجهة الراغبين بالتبرع إلى إيصال تبرعاتهم عبر القنوات الرسمية المعروفة ومن خلال الجمعيات المصرح لها فقط، وفقا لصحيفة عكاظ.