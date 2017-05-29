بالفيديو.. «العودة» يروي موقف أثناء خصومة مع «القصيبي»: جعلني أحترمه وأقدره - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

روى الداعية الدكتور سلمان العودة، موقف أثناء فترة خصومة مع الوزير الراحل غازي القصيبي، مؤكدا أن هذا الموقف جعله يحترمه ويقدره.

وأشاد العودة بالوزير الراحل القصيبي، موضحا أن القصيبي كتب عنه وعن دعاة غيره مقالات وكتيبات وفي هذا الوقت مر بموقف أصبح بسببه لا يستطيع التعبير عن نفسه، وحين سئل القصيبي عنه أجاب بأنه «ليس من المروءة أن أتكلم عن أناس لا يستطيعون أن يعبروا عن أنفسهم».

وأوضح العودة في مقابلة مع برنامج «الراحل» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن القصيبي «أديب لا يشق له غبار»، والشاعر الفحل المهتم بالقضايا العربية والإسلامية، والإداري النزيه نظيف اليد عف اللسان، مؤكداً بأن غازي الصيبي رقم صعب وكرسيه شاغر حتى الآن.