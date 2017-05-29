الأمن العام يبعث برسالة هامة إلى المعتمرين بشأن الصلاة بصحن المطاف - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وجه الأمن العام، رسالة هامة إلى المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، وطالبهم بالالتزام بتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بمنع الصلاة داخل صحن المطاف واقتصاره فقط على المعتمرين تسهيلا لهم.

وأوضح الأمن العام، عبر تغريده على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «ضيف الرحمن الكريم.. صحن المطاف مخصص للطواف، لا تصر على الصلاة فيه فتكون سبباً بمضايقة المعتمرين والطائفين»، بالإضافة لنشر صورة من الأعلى لصحن المطاف الذي بدا خاليا تماما من الزحام ومقتصرا فقط على الطائفين.