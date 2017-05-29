بالفيديو.. وزير التعليم الأسبق يكشف عن حوار دار مع الملك خالد بشأن «إنشاء مركز بحوث» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف وزير التعليم الأسبق الأمير فيصل بن عبدالله، عن حوار دار بينه وبين الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- خلال رحلته العلاجية في أمريكا بشأن مقترح إنشاء مركز دراسات وأبحاث، مؤكدا أن الملك خالد استحسن مقترحه.

وأوضح الأمير فيصل بن عبدالله خلال حديثه لبرنامج «هذا أنا» على قناة «روتانا خليجية»، أنه ذهب مع عمه الأمير سعد بن عبدالعزيز إلى زيارة الملك خالد في محل إقامته بأمريكا عام 1977، وخلال اللقاء عرض على الملك فكرة إنشاء مركز للدراسات والأبحاث، بحيث تتمثل مهامه في تقديم قراءات مستقبلية عن مجمل الأوضاع والظروف الخاصة بالمملكة، مضيفا أنه عرف أهمية مراكز الدراسات ودورها خلال دراسته.

وقال الملك خالد: «أخذوا دريهماتنا يا ولدي وأعطونا حديد وأسمنت، وما ساعدونا في بناء إنساننا»، في إشارة إلى أن الدول التي تعاملت مع المملكة لم تطور الإنسان السعودي، وإنما اكتفت بالبناء دون تطوير الإنسان.