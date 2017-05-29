بالفيديو.. مواطن: مأساة وفاة ابنتي حولتني للطبخ في المنازل - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

روى الشاب مصعب حريري، قصة تحوله إلى مهنة الطبخ في المنازل، التي تمثل هواية أثيرة لديه والمصاعب التي أدت إلى اتخاذه هذا القرار المصيري، موضحا أنه كان يحب الطبخ منذ وقت طويل ولم يتوقف عن ممارسته، ولاحظ قلة الطباخين في المناسبات، فقرر اتخاذ هذه الخطوة.

وأكد مصعب، في لقاء مع «العربية.نت»، أن غرق ابنته ووفاتها ومن ثم خضوعه للتحقيق في قضية اختلاس في البنك الذي عمل به وبراءته منها لاحقا، كانتا السبب الرئيسي وراء قرار ترك وظيفته والعودة إلى هوايته القديمة «الطبخ».