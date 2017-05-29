أودي تستعد لاطلاق سياراتها ذاتية القيادة بحلول عام 2021 - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

عقدت أودي اجتماعها السنوي العام الاسبوع الماضي واستخدمت الشركة الحدث لمناقشة مستقبل موديلاتها القادمة وخططها لتقديم سياراتها الكهربائية وأحدث تطوراتها في تكنولوجيا القيادة الذاتية. وكشفت الشركة أنها أخذت دور ريادي في تطوير تكنولوجيا القيادة الذانية من مجموعة فولكس فاجن.

ومن المقرر أن تطرح أودي A8 موديل 2018 بالمستوي 3 من القيادة الذاتية كما تعمل الشركة في الوقت الحالي علي القيادة بدون سائق والتي يمكن استخدامها في المناطق الحضرية ورفضت أودي الخوض في تفاصيل التكنولوجيا الجديدة ولكنها قالت أن التقنية للقيادة الذاتية الكاملة سوف تكون جاهزة للاستخدام في عدد محدود من سياراتها بحلول عام 2021 .

وبجانب التكنولوجيا الذاتية القيادة ، فقد أعادت أودي تأكيد أن Q4 و Q8 سوف يطلقان في عام 2019 ، كما أكدت أودي علي وجود خطط لاطلاق 3 موديلات كهربائية ببطاريات بحلول 2020. وستقدم أودي موديل كهربائي في كل عائلة من موديلاتها وتحمل الشركة أمال عالية بالنسبة لهذه الموديلات لتحقيق مبيعات بواقع ثلث مبيعات الشركة في عام 2025.

كما تركز أودي علي تقدم نسخ A7 و A8 المطورة وقال رئيس الشركة روبرت ستادلر أن موديل A8 سوف يقدم للعالم كل مزايا التكنولوجيا لدي الشركة.