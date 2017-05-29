البحرية الإيطالية تنقذ بحارة تونسيين من الغرق - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

أنقذت البحرية الايطالية، 4 بحارة تونسيين من الغرق وانتشلت جثتين لشخصين آخرين، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على بحار آخر مفقود .

وأوضح بيان لوزارة الخارجية التونسية، أنها اتصلت بالسلطات الايطالية لطلب مساعدتها لإنقاذ البحارة التونسيين والبحث عن المفقودين اثر اصطدام مركبهم المعد للصيد بناقلة غاز يونانية في المياه الدولية على بعد 20 ميلا من السواحل الايطالية .

وأضاف البيان أنه تم تشكيل لجنة تتكون من عدة وزارات للتحقيق في ملابسات الحادث ومتابعة إجراءات البحث عن البحار المفقود .