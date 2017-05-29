اللجنة الفنية لاتحاد كرة القدم تعقد اجتماعها الأول - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

عقدت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعها الأول، أمس الأحد برئاسة طلال آل الشيخ، بحضور كافة الأعضاء، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض .

وفي بداية الاجتماع رحّب آل الشيخ بالأعضاء، مباركًا لهم ترشيحهم لعضوية اللجنة ، متمنيًا التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها اللجنة.

وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال كإعداد المدربين السعوديين والرفع من كفاءاتهم بالدورات وورش العمل وتذليل الصعوبات التي تواجههم، والعمل الذي تم تقديمه من قِبل اللجنة الفنية في الفترة السابقة، كذلك مناقشة تأسيس رابطة للمدربين الوطنيين، وهيكلة دوري البراعم، والأكاديميات وما يخصها من ترتيبات.

وقدّم عضو اللجنة الفنية يان فان وينكل شرحًا مفصلًا لخطة الطريق إلى قطر 2022م ، كما وافق الأعضاء على مقترح رئيس اللجنة بإعداد خطة 2020م المتوافقة مع الخطة الأساسية للاتحاد السعودي خلال السنوات المقبلة .