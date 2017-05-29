كلّ ما يجب أن تعرفيه عن صوم الحامل - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

حتى هذا اليوم، لم يتوصّل العلماء إلى تأكيد ما إن كان الصوم صحّياً وآمناً بالنسبة للأم والطفل خلال الحمل، ولكن جميع التجارب أثبتت أن الصوم لا بأس به خلال الحمل. ولكن تجدر الإشارة إلى أن الدين الإسلامي لا يجبر المرأة الحامل على الصوم، ويسمح لها بأن تصوم بشكل متقطع وأن تعوّض ما أفطرته لاحقاً.

ولكن إن كنتِ مصرّة على الصوم، فلا بأس إن كنت تشعرين بالقوة والقدرة عليه، وخاصة إن كانت أمور حملك تسير على ما يرام.

كيف يجب أن تتعاملي مع وضعك خلال الصوم؟

إن كان وزنك وأسلوبك المتبع في حياتك صحيحين وصحّيين فستكونين أفضل حالاً طبعاً في ظل الصوم. يحتاج جنينك إلى الأغذية منك، لذا إن كان جسمك يخزن ما يكفي من الطاقة، فسيكون للصوم تأثير أقل عليك.

ويجب أن تعرفي أن جسمك يتعامل مع الصوم بناءً على عوامل ثلاثة هي صحتك ما قبل الحمل، ومرحلة الحمل التي تتزامن ورمضان، وطول فترة الصوم اليومية.

كيف يجب أن تحضري للصوم كامرأة حامل؟

لتسهلي الأمور عليك خلال الشهر الفضيل، يفضل أن تبدئي التحضير له مسبقاً:

1. استشيري الطبيب قبل اتخاذ قرار الصوم واطلبي منه إجراء اختبار مفصّل لصحتك قبل أن تبدئي بالصوم للتعرّف إلى احتمال معاناتك من أيّ مضاعفات بسبب الصوم والحمل.

2. إن كنت معتادة على شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة والشاي، انقطعي عنها قبل بضعة أيّام من بدء الشهر الفضيل لتفادي آلام الرأس. تذكري أيضاً أن الشوكولا والشاي الأخضر يحتويان على بعض الكافيين.

3. إن كنت تعملين، تحدثي مع ربّ عملك واسأليه هل يمكنه أن يسمح لك ببعض فترات الاستراحة وبتقصير مدة الدوام.

4. اطلبي مساعدة طبيبك على وضع نظام غذائي يمنحك جميع الحاجات الغذائية الضرورية لك ولجنينك.

5. ابدئي بتحضير الأطباق وتحضيرات الطعام والتبضع قبل البدء بالصوم.

ما هي الإشارات التحذيرية التي يجب أن تأخذيها في الاعتبار؟

يجب أن تتواصلي مع طبيبك إذا شعرت بأي من العوارض التالية:

1. لم يكتسب جسمك ما يكفي من الوزن أو تخسرين من الوزن الموجود، لذا واظبي على وزن نفسك.

2. عند الشعور بالعطش الشديد، وتتبولين أقل، وإذا تغيّر لون ورائحة البول لأنها مؤشرات على الجفاف ما قد يؤدي إلى التهابات في الجهاز البولي.

3. تشعرين بآلام الرأس أو آلام أخرى أو حمّى.

4. تشعرين بالغثيان وتصلين إلى التقيّؤ.

5. إذا شعرت بتغيّر أو بطء في حركة الطفل.

6. إذا شعرتِ بآلام تشبه الانقباضات، لأنها قد تدلّ على ولادة مبكرة.

7. إذا شعرت بالدوار أو الضعف وحتى فقدت وعيك وارتبك تركيزك.

ما هي أفضل الطرق لتكسري بها صومك؟

اختاري مجموعة متنوّعة من الأطعمة الصحية واشربي الكثير من السوائل حتى السحور. اضبطي ساعتك لتستيقظي قبل الإمساك وتتناولي وجبة خفيفة وتشربي الماء.

1. اختاري أطعمة تتحول ببطء إلى طاقة كالنشويات المركبة منها الحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف والفواكه المجففة لتفادي الإمساك.

2. تفادي تناول الحلويات كي لا يرتفع ويهبط ضغط الدم لديك فوراً.

3. تناولي وفرة من البروتينات عبر البقوليات واللحوم والبيض والمكسرات.

4. احرصي على شرب ليتر ونصف أو ليترين من المياه من المغرب حتى ما قبل أذان الفجر.