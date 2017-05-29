بالصور.. «مدني جدة» يكثف تحقيقاته لكشف أسباب حريق سوق كيلو 7 - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كثف «مدني جدة»، تحقيقاته لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع بالسوق الشعبي الواقع شرق حي الجامعة، أمس الأحد، مستعينا بفريق من الأدلة الجنائية، وخبير للحرائق.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن الحريق نشب، فجر الأحد بالسوق الشعبي الواقع شرق حي الجامعة كيلو 7، وفي مربع تصل مساحته الى ١٥٦٠م٢ يحتوي على ١٨ محلا تعمل في عدة أنشطة، منها الموبيليا والعطور والمفروشات، مضيفا: «عمدت فرق الإطفاء عند وصولها لموقع الحادث على وضع ساتر مائي لمنع امتداد الحريق للمواقع التي لم تصلها ألسنة اللهب، بينما باشرت فرق أخرى عمليات إخماد الحريق، مستخدمة الفروع الأرضية وسيارات السلالم والسنوركل من على ارتفاعات متباينة بغية الوصول لبئر الحريق المنتشرة في عدة محلات تجارية».

شارك في إدارة عملية الإطفاء والسيطرة عدة جهات، منها الهلال الأحمر والشرطة والمرور والكهرباء، بالإضافة الى الهلال الأحمر.