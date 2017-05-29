ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الشيخ محمد بن زايد للتهنئة بحلول رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًّا أمس الأحد، من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وبادله سموه التهنئة بهذه المناسبة، معربًا عن تقديره لسمو ولي عهد أبوظبي على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للصيام والقيام وصالح الأعمال.