بالفيديو.. شخص يصطاد أرانب برية نادرة بصحراء المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أحد الأشخاص وهو يتباهى بإبادة مجموعة كبيرة من الأرانب البرية النادرة والكبيرة في صحراء المملكة.

وأوضح مستشار الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت المهندس فنيس العجمي عبر صفحته الشخصية على تويتر: «في أول رمضان، الناس تبحث عن الرحمة والأجر، وهذا يتفاخر بإبادة مجموعة كبيرة من الأرانب البرية النادرة، ظلم الإنسان كبير.

ورد نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية هاني محمد علي تطواني، على رسالة العجمي، «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات أخي أبو نواف، فعلاً مثل هذه التجاوزات السافرة للنظام أقل ما توصف به هو أنها استهتار.. بكل تأكيد يجب معاقبة كل من يخالف الأنظمة، وهناك يبرز دور المواطن للتبليغ عن مثل هذه المخالفات عبر القنوات المختلفة المتاحة فكما تعلم فإن هذا واجبنا ولا نشكر عليه».