«الخضيري» يعدد فوائد ممارسة المشي لـ30 دقيقة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أمس الأحد، عن فوائد ممارسة المشي، ومنها المحافظة على الوزن، ومنع ارتفاع ضغط الدم، وتحسين المزاج، والحماية من السكر.

وغرد الخضيري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «من فوائد المشي: المحافظة على الوزن؛ وبالتالي يحمي من السكر، ويمنع ارتفاع ضغط الدم، ويحسن المزاج، فاحرص على المشي ولو لـ30 دقيقة».

وتابع: «لتجنب ضغط الدم ومضاعفاته، ينصح بأن لا يتجاوز استهلاك الملح 5 جم في اليوم، واقترح استخدام البدائل مثل: الليمون، والتوابل، والكمون».