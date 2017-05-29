بالفيديو.. سقوط حامل أثناء نقلها من سيارة إسعاف للمستشفى مرتين - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع لمسعفين يتسببون في سقوط حامل مرتين عندما حاولوا إخراجها من سيارة إسعاف.

وظهر المسعفون يرفعون المريضة البالغة من العمر 16 عاما من سيارة الإسعاف على نقالة من أجل نقلها إلى المستشفى، لكن يبدو أن أحدهم فقد قبضته واستدارت النقالة، ما أدى إلى وقوع الفتاة على الأرض.

وحاول الأطباء تثبيت أرجل النقالة في محاولة لإدخالها إلى المستشفى، لكن الفتاة سقطت على الأرض للمرة الثانية، وفي نهاية اللقطات تمكنوا من تحريك النقالة ونقل الفتاة إلى المستشفى شبه فاقدة للوعي.

تم تصوير المشهد المروع من قبل أحد المارة بالقرب من مستشفى في مدينة هوانكايو، بيرو.

وقال مدير المستشفى، إن الفتاة دخلت وحدة العناية المركزة، ووضعت طفلها بواسطة عملية قيصرية دون أن تتعرض لأي مشكلات.