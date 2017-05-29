العثور على سحلية سامة بطائرة شحن في فلوريدا - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

استدعت سلطات أحد المطارات بولاية فلوريدا الأمريكية، أخصائيين من إدارة الجياة البرية بعدما تم العثور على سحلية سوداء سامة طولها 4 أقدام على متن طائرة شحن ، لم يتضح كيف وصلت الى طائرة الشحن.

وأستجابت وحدة تابعة لإدارة الحياة البرية ، لاتصال من أمن مطار ميامي الدولي ، حيث اكتشف أحد أفراد الطاقم السحلية على متن طائرة شحن.

وقد تمكن فريق من المنقذين من الإمساك بالسحلية، ووضعها في قفص خاص بالكلاب، وقالت متحدثة باسم إدارة الحياة البرية في ميامي بأن رجل الإنقاذ أمسك بالسحلية وسلمها لإدارة الحفاظ على الحياة البرية في فلوريدا.

وأضافت الناطقة: إن موطن هذه السحلية السامة الأصلي هو شرق إفريقياً، تنزانيا على وجه التحديد. إنها نوعية خطيرة من السحالي لأنها يمكن أن تصبح عدوانية وتوجه لدغات سامة لضحيتها.