الصحة العالمية: «الكوليرا» حصد أرواح 473 يمنيا خلال شهر - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، ارتفاع ضحايا الكوليرا في اليمن، إلى 473 حالة وفاة، وذلك بعد شهر من تفشي الوباء، مشيرة إلى تسجيل 52 ألف حالة اشتباه إصابة بالمرض، منذ عودة الوباء في 27 إبريل الماضي.

وأوضح التقرير إلى تسجيل أكثر من 13 ألف حالة اشتباه بالمرض خلال اليومين الماضيين فقط، في 19 محافظة يمنية، وكانت آخر الأرقام المسجلة اليومين الماضيين، تشير إلى وفاة 420 شخصاً، بالإضافة إلى 42 ألف حالة اشتباه إصابة.

وأرسل مركز الملك سلمان للإغاثة مساعدات طبية إلى اليمن خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى منظمات دولية، وعلى رأسها الصحة العالمية، يونيسف، والصليب الأحمر، شحنات مستلزمات طبية إلى اليمن، مع عجز السلطات الصحية المحلية عن مواجهة الوباء، وإعلان الحوثيين العاصمة صنعاء منطقة منكوبة صحياً وبيئيا.