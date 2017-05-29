«الأسرى الفلسطيني»: البرغوثي يرفض تعليق إضرابه عن الطعام - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

قالت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، أمس الأحد، إن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المعتقل في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي، رفض تعليق إضرابه عن الطعام المتواصل منذ 42 يوما، حتى تحقيق عدة مطالب.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، أن البرغوثي رفض تعليق إضرابه حتى عودته إلى سجن «هداريم» حيث كان يقبع قبل بدء الإضراب في 17 إبريل الماضي، وذلك للاجتماع مع اللجنة الممثلة لمعتقلي الفصائل الفلسطينية لبحث تعليق الإضراب معهم.

وذكر البيان أن رفض البرغوثي، الذي يقبع حاليا في سجن الجلمة لتعليق إضرابه جاء «لضمان عودة الأسرى إلى سجونهم التي كانوا فيها قبل بدء الإضراب وعدم فرض أية عقوبات بحقهم.

وقاد البرغوثي إضراباً مفتوحا عن الطعام في السجون الإسرائيلية بمشاركة نحو ألف معتقل، لمدة ما يقرب من شهر ونصف، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، وأمس السبت، علّق المعتقلون إضرابهم، بناء على اتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية، لم تتضح تفاصيله بعد.