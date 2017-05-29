الرئيس التركي يحذر التنظيمات الإرهابية من التطاول على اسطنبول - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتخاذه كافة الخطوات لمنع التنظيمات الإرهابية من التطاول مجددا على مدينة إسطنبول، حيث وصفها بـ«ملخص تركيا كلها».

وقال أردوغان إن «إسطنبول هي مُلخّص تركيا لكونها ترتبط بجميع الولايات من كافة النواحي، وكل من يفهم إسطنبول يفهم تركيا كلها، وخدمة هذه المدينة تعني خدمة تركيا برمتّها، مشيرا إلى أن حكومته عازمة على زيادة زخم المشاريع والخطوات التي من شأنها منع التنظيمات الإرهابية كـ«داعش» و«غولن» و«بي كا كا» من التطاول مجددا على إسطنبول».

وأضاف: «هناك مسؤوليات هامة على عاتق إسطنبول في هذا المرحلة التي يعيش فيها العالم مخاض إعادة الهيكلة، كونها تُعدّ واجهة تركيا، ونحن نجري الاستعدادات اللازمة، سنُفعّل العديد من المشاريع الهامة خلال المرحلة المقبلة، وسنتعاون معكم في هذا الإطار، من خلال دعم الأصدقاء الناجحين، وتوظيف الكوادر الجديدة والنشيطة».