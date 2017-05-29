الأرصاد: سحب رعدية يتخللها أمطار ورياح تحد من الرؤية على مكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حذر توقعت النظام الآلي للإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، من تكاثر السحب الرعدية على منطقة مكة المكرمة، مشيرا إلى أنها ستشهد أمطار ورياح سطحية تؤثر على الرؤية الأفقية، وذلك بدءا من الساعة الواحدة صباح اليوم الإثنين وحتى الساعة العاشرة صباحاً.

وأوضح أن الحالة التي تشهدها مكة المكرمة نتجت من وجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع؛ الأمر الذي يسبب رياحاً نشطة وسحباً رعدية على المنطقة والسواحل المحيطة بها، يتبعها أمطار ورياح مُثيرة للغبار.