أمانة الباحة تعلق على واقعة تجمع ديدان وذباب في أحد المسالخ «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

حامد العمري(صدى):

أرسلت أمانة الباحة فريقاً من المختصين البيطريين والمراقبين الصحيين إلى مسلخ بالباحة لمتابعة واقعة تجمع الديدان حول قطعة لحم داخل ماكينة وتكدس الذباب وبعض القمامة في أنحاء المسلخ.

وأكدت الأمانة، صحة الواقعة، موضحة أنها اتخذت عدة خطوات تجاهها بمصادرة ماكينة المنشار المعنية وعدد من الأواني والسكاكين التي ظهرت بالفيديو، إلى جانب توقيع غرامة مالية كبيرة على مشغل المسلخ وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وأخذ التعهدات اللازمة على المشغل بعدم تكرار ذلك، مشيرة إلى أن مسؤولي المسلخ ذكروا أن ماكينة المنشار التي ظهرت في الفيديو كانت خارج الاستخدام لوجود خلل سابق بها، إلا أن خطأ حدث في عدم إخراجها من المكان وتنظيفها من بقايا اللحوم.