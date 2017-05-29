 وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس يبحثون الأزمة الليبية الأسبوع القادم - صحيفة صدى الالكترونية

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وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس يبحثون الأزمة الليبية الأسبوع القادم

وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس يبحثون الأزمة الليبية الأسبوع القادم
الجزائر(صدى):

يعقد وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس مطلع الأسبوع القادم، اجتماعا في العاصمة الجزائر لتقييم الأوضاع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة على الصعيدين السياسي والأمني.
وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز الشريف في تصريح أمس الأحد، بأن الوزراء الثلاثة سيعدون تقييماً للجهود التي يبذلها الليبيون أنفسهم ودول الجوار وأعضاء المجتمع الدولي الآخرين، والجهود المبذولة في إطار التشاور الثلاثي الرامي إلى مرافقة الأطراف الليبية على درب التسوية النهائية للأزمة في ليبيا.


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