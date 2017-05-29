بالفيديو.. محمد عبده يروي لحظات إعداد الأغنية الوطنية «نحن الحجاز ونحن نجد» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشف الفنان محمد عبده، عن لحظات إعداد الأغنية الوطنية الشهيرة «نحن الحجاز ونحن نجد»، تأليف الراحل غازي القصيبي، في أزمة الخليج عام 1990، مؤكدا أن القصيدة ألجمت أبواق العدو.

وأوضح عبده، أن القصيدة جاءت في وقت حساس، خاصة أنه كان وقتها يوجد أزمة الخليج، حيث كثرت الدعاية المسيئة من الأعداء والمغرضين بهدف خلق الاختلافات والنعرات بين أبناء الشعب، مشيرا إلى أن القصيدة ساهمت في توحيد ردة فعل الشعب في مختلف الأصقاع تجاه تلك الحملات حينما سمعوا الأغنية، خاصة الجنود والجيش.

وأضاف في برنامج عن الراحل القصيبي على قناة «خليجية»: «غازي القصيبي التقطها من زاوية رائعة وذكية جدا، يعني ما نفاها، لأنهم كانوا يقولون هذا الحجاز وهذا نجد، وهو قال: أجل، نحن الحجاز ونحن نجد، مجدٌ لنا وهناك مجدُ».