بالفيديو.. مرابطو الحد الجنوبي يعدون إفطارهم على الخطوط الأمامية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مرابطو الحد الجنوبي يعدون إفطارهم على الخطوط الأمامية
تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام الجنود المرابطين على الحد الجنوبي بإعداد إفطارهم مع المحافظة على أداء مهامهم الاستطلاعية والمراقبة.
وأظهر الفيديو، الذي قام بإعداده قناة «الإخبارية»، لحظة إفطار الجنود على الخطوط الأمامية وكيف يعد الجنود طعام الإفطار، من القهوة العربية وثم العصائر والخبز وباقي الطعام الذي يتناولونه في زيهم العسكري، ثم لحظات انتظار وقت أذان المغرب.
وبين التقرير، التلاحم والتعاون بين الضباط والجنود حيث أن الكل يعمل لهدف واحد وهو الدفاع والذود عن الوطن، ويجمعهم أذان الفجر لبدء الصيام وأذان المغرب لبدء الإفطار، مع الحرص على استمرار جاهزية الحراسة والمراقبة لصد أي عدوان من العدو.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27267 ] نشر منذ 60 دقيقة
صيام مقبول ، وفطور مبارك ، وربنا ينص2ركم ويثبت اقدامكم ,, آمين ,,
👈همي 👈همك *** 😎[ عدد التعليقات: 623 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يحفظهم وينصرهم ويسدد رميهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15043 ] نشر منذ 38 دقيقة
بالتوفيف