الهلال بدون رئيسه في قطر - صحيفة صدى الالكترونية

الهلال بدون رئيسه في قطر
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أمس الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة بدون رئيس النادي الأمير نواف بن سعد.
وأوكل الأمير نواف بن سعد، المهمة إلى نائبه المهندس عبدالرحمن النمر، حيث كان في استقبال البعثة التي وصلت مساء أمس الأحد خالد المغيربي مساعد أمين عام النادي لشؤون كرة القدم والمنسق العام لإدارة كرة القدم فهد المديد.
ويواجه نادي الهلال، فريق استقلال الأحواز الإيراني، مساء الثلاثاء القادم، ضمن مباريات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27267 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوفق الهلال ويفرحنا باالفوز على المجوس واعوانهم ، على ارضهم ,,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4240 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق لممثل السعوديه نادي الهلال
ابو تركي[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق💙
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13086 ] نشر منذ 57 دقيقة
ابو تركي كل سنه وإنت ومن تحب بصحه وسلامه ولو إنها جت متأخره معليش 😅
ما أنسى دعواتك الحلوه لي الله يكتب أجرك ويجزاك خير 🌸🌸
abdul[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 57 دقيقة
في اللهو واللعب، ليس لله ميول او تشجيع لفريق علي فريق كورة آخر، حتي لو كان الفريق الآخر مجوسيا، او نصرانيا ، او ملحدا. هذا ليس جهاد في سبيله سبحانه وتعالي.
👈همي 👈همك *** 😎[ عدد التعليقات: 623 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يوفق جنودنا على الحدود وفي كل مكان