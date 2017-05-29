الهلال بدون رئيسه في قطر - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أمس الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة بدون رئيس النادي الأمير نواف بن سعد.

وأوكل الأمير نواف بن سعد، المهمة إلى نائبه المهندس عبدالرحمن النمر، حيث كان في استقبال البعثة التي وصلت مساء أمس الأحد خالد المغيربي مساعد أمين عام النادي لشؤون كرة القدم والمنسق العام لإدارة كرة القدم فهد المديد.

ويواجه نادي الهلال، فريق استقلال الأحواز الإيراني، مساء الثلاثاء القادم، ضمن مباريات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.