برنامجان ترفيهيان لأيتام داري التربية الاجتماعية بالرياض وشقراء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نظمت دار التربية الاجتماعية للبنين بالرياض برنامجاً ترفيهياً لابنائها برعاية مركز التنمية الاجتماعية بالدرعية في اطار التعاون بين الفروع التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض .

وتضمن البرنامج الذي شهد حضور عدد من منسوبي الدار ومنسوبي مركز تنمية الدرعية العديد من الفقرات التي تنوعت مابين العاب حركية وذهنيه ومسابقات الى جانب فقرات تثقيفية قضى معها ابناء الدار وقتاً ممتعا امتد لساعات .

ومنح المنظمون الفرصة للابناء لتقديم بعض الفقرات كلاً بطريقته الخاصة التي يجيدها .

كما نظمت دار التربية الاجتماعية بمحافظة شقراء رحلة لابنائها الى محافظة المجمعة زاروا خلالها نادي الفيحاء الرياضي وشاركوا في احتفالاته ومارسوا بعض التدريبات الكرويه في الملعب الرئيس بالنادي، والتقوا بالشيخ الدكتور عايض القرني الذي وجه كلمة اخوية تضمنت نصائح وتوجيهات دينية وتربويه .

ويهدف البرنامجان الى دمج ابناء دور الايتام مع المجتمع وإشعارهم بأنهم بين أهلهم واخوتهم من جهة ، ومنحهم الفرصة لاظهار مواهبهم من خلال الالعاب التي مارسوها واراحتهم ذهنيا ونفسيا بعد عناء العام الدراسي .