مدير سجون الرياض لـ صدى: 700 سجين اطلق سراحهم ونأمل ان يزداد العدد خلال الايام القادمة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد السعران - بدر الحارثي(صدى):

عبر مدير سجون منطقة الرياض العميد علي بن محمد آل قوت في تصريحات خاصة لـ صدى عن سعادته بتسليط الصحيفة الضوء على مكرمة خادم الحرمين الشريفين ،ملك الانسانية سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله. للم شمل السجناء على اسرهم في بداية رمضان.

وقال سعادته أن خروج السجناء يتم على دفعات،فالأمس تم اطلاق سراح مجموعة واليوم تم اطلاق سراح مجموعة أخرى.

وأوضح سعادته أن 13 لجنة في سجون منطقة الرياض،مشكلة بأمر أمير منطقة الرياض و متابعة من نائبه،تعمل على مدار الساعة ،لإنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وعن مزامنة العفو عن السجناء في شهر رمضان قال سعادته أن شهر رمضان شهر الخير و يكون له وقع وصدى عندما يلتم السجين بأسرته في بداية رمضان، لافتاً الى أن العفو مستمر في شهر رمضان و غيره ،يبدأ من بداية رمضان و يستمر الى بداية رمضان من العام القادم، لجرائم الحق العام.

و أجاب سعادته عن سؤال لمراسل صدى عن شمول العفو جميع السجناء قائلا أن العفو شمل عدد كبير ،فتم اطلاق سراح 700 سجين من سجون المنطقة،خلال اليومين الماضيين،و لازالت اللجان تواصل عملها،معبراً عن أمله أن يزداد العدد خلال الايام القادمة.

واكد سعادته ان العفو يشمل السجناء و السجينات،سعوديين و مقيمين على حد سواء،فالعفو يشمل الجميع.