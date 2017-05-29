الريث بجازان محافظة الآثار والسياحة والشعراء (تقرير) - صحيفة صدى الالكترونية

إعداد وتصوير شائع عداوي(صدى):

تقع محافظة الريث في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة جازان وتبعد عنها حوالي 150 كم ويحدها من الشرق وادي الحياة التابع لمنطقة عسير وجبال الحشر ومن الغرب مركز الحقو والفطيحة ومن الشمال وادي بيش ومن الجنوب محافظة هروب التي كانت تعد من أقدم مراكز الإمارة في منطقة جازان حيث تم افتتاح أول مركز للامارة في قرية مقزع .

محافظة الريث عبارة عن جبال تكسوها الخضره والجمال وتعانق الضباب بعضها مثل جبال القهر، وتحتوي محافظة الريث على العديد من المناظر الخلابه حيث أصبحت محافظة الريث معلماً سياحياً خاصة وادي لجب الذي يتميز بالخضرة وجريان المياه فيه على طول السنة ومن المعالم السياحية جبال القهر ووادي لجب ووادي وعال والساده وجبل رداع وغيرها من المناطق الجميلة في محافظة الريث.

في آخر خمس سنوات شهدت محافظة الريث تطور عمراني بعد وصول الطرق إلى مناطق كثيره في المحافظة حيث شقت المحافظة بداية من الحقو مرورا بوادي لجب إلى وادي عمود, وأيضا حظيت المحافظة بالعديد من المشاريع الحكومية مثل فتح مستشفى الريث العام وأيضا فتح مجمع حكومي لمدارس ال مشحنة العلمي ابتدائي ومتوسط وثانوي قرية الراس، وأيضا مجمع مدرسة الامام مالك، ومبنى حكومي لثانوية ومتوسطة البنات بالريث. ويوجد مركز صحي في محافظة رخية وأيضا في قرية مقزع.

يقدر عدد سكان محافظة الريث بـ(18.961) نسمة، حسب إحصائية عام 2010م.[2] ومن ابرز نشاطات السكان اعتمادهم على الاغنام والزراعه مثل البن، و كذلك العمل في مختلف الوظائف.

ومن ابرز مواقعها رخية وهي المركز النابض للمحافظة وفيها السوق الشعبي يوم الخميس من كل أسبوع وقرية الرأس وقرية مقزع وجبل القهر ومركز عمود واتران والسادة وطفشة وملاطس وتعتبر محافظة الريث من أجمل المحافظات الطبيعية بالمنطقة ولها مستقبل سياحي حيث يفد اليها وخلال الاجازات اكثر من خمسين الف زائر من داخل المنطقة وخارجها ومن جنسيات أجنبية وحظيت بمشاريع بلدية حيث دشن أمير جازان، مشاريع بلدية الريث بقيمة تجاوزت 87 مليون ريال شملت مشاريع سفلتة وإنارة وحدائق ومنتزهات عامة، والتي ستسهم في توفير متطلبات المواطنين من الخدمات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الريث المهندس مفرح الفيفي، أن قيمة المشاريع البلدية التي حظيت بها الريث ودشنها أمير المنطقة ، مقدما شكره لأمير جازان على رعايته الكريمة لتدشين مشاريع الريث البلدية، ولأمين المنطقة محمد الشايع على الجهود الجبارة التي يوليها لمشاريع الريث التنموية والخدمية ومتابعته وتوجيهاته ودعمه المستمر.

أوضح آمين منطقة جازان المهندس محمد بن حمود الشايع لـصدى ” أن زيارة سمو أمير منطقة جازان لمحافظة الريث ، وتدشينه لعدد من المشاريع البلدية والتنموية ، ووضع حجر الأساس لمشاريع بلدية بالريث يأتي من حرص سموه بالمحافظات ودعمه السخي لأبنائه بمحافظة الريث .

وأضاف الشايع أن سمو أمير المنطقة يولي المحافظات الجبلية بمنطقة جازان جل إهتمامه ومتابعته لسير المشاريع .

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الريث المهندس مفرح بن شريف الفيفي لـصدى” أن سمو أمير منطقة جازان سوف يقوم على تدشين عدد من المشاريع التنموية والتي نفذتها بلدية ، مشيرا أن سموه سوف يضع حجر الأساس لمشاريع بلدية بالريث ، وأضاف الريثي أن الكلفة الإجمالية لتلك المشاريع قاربت لـ 50 مليون ريال .

وأضاف الفيفي لـصدى” أن مشاريع التنموية التي نفذتها بلدية الريث من عام 27 هي 127 مليون ريال ، مقدما شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته لتدشين ووضح حجر الأساس لمشاريع بلدية محافظة الريث .

مشاريع التدشين :

– مشاريع انشاء الحدائق والمسطحات الخضراء .

-تطوير وإعادة تأهيل حديقة السد ، حديقة وملعب السادة ، حديقة السوق.

-مشروع التحسين والتجميل ويشمل مجسمات جمالية موزعة على طرق المحافظة ومراكزها، ورصف الجزيرة الوسطية ، وشبكة ري، وزراعة نخيل مثمر ، وتنفيذ بوابو جمالية ترحيبية ، ورصف الأرصفة الجانبية وانارتها.

-مشروع سفلتة وإنارة مدخل المحافظة بطول 15 ك.

-مشروع الساحات والميادين ويشمل :

1. استراحة البلدية

2. ساحة الاحتفالات الشعبية

3.الحديقة المائية

4.حديقة الساحة الشعبية

5. مطل الساحة الشعبية

-صيانة مطلات الجبل الأسود ووادي لجب

مشاريع حجر الأساس :

-مبني البلدية المرحلة الأولى والثانية

-إنشاء مركز حضاري المرحلة الأولى والثانية

-إنشاء مسلخ المحافظة المرحلة الثانية

-تجهيز ملاعب المحافظة

-مشروع ممرات المشاة بالمراكز والأحياء بالريث.

-مشاريع تصريف مياه الأمطار

– مشاريع درء إخطار السيول

-مشاريع انشاء عبارات بالمحافظة

مشاريع الطرق :

-مشاريع الطرق الأمنية

-مشروع الطريق الدائري بالمحافظة

-إعادة تأهيل وتطوير طرق الريث

المشاريع المنفذ من عام 1438-1427 بتكلفة إجمالية بلغت 127.917.700 مليون

:

-سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات التابعة لها — بمبلغ 4200

– سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات التابعة لها — بمبلغ 9997

– دراسات وإشراف للأمانة والبلديات التابعة لها — بمبلغ 668

– تطوير وادي لجب — بمبلغ 1100

– سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات التابعة لها — بمبلغ 8600

– التخلص من النفايات وردم المستنقعات — بمبلغ 974

– درء إخطار السيول وتصريف مياه الأمطار — بمبلغ 6890

– درء إخطار السيول ومياه الأمطار — بمبلغ 1999

– إنشاء جدران استنادية — بمبلغ 2996

– إنشاء جسور وانفاق وجدران استنادية — بمبلغ 2997

– إنشاء المرافق العامة — بمبلغ 2992

– تطوير وادي لجب م2 — بمبلغ 1995

– درء إخطار السيول وتصريف مياه الأمطار — بمبلغ 2200

– إنشاء المرافق العامة — بمبلغ 1945

– إنشاء أسواق ومسالخ — بمبلغ 1000

– تسوير مقابر ومغاسل موتى — بمبلغ 1566

– سوير مقابر ومغاسل موتى — بمبلغ 155

– درء إخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالريث — بمبلغ 2201

– تحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات التابعة لها — بمبلغ 2989

-درء إخطار السيول وتصريف مياه الأمطار م6 بالريث — بمبلغ 13106

– إنشاء أسواق النفع العام — بمبلغ 894

-التخلص من النفايات وردم المستنقعات — بمبلغ 1963

-إنشاء جدران استنادية –بمبلغ 2721

-إنشاء مقابر ومغاسل موتى –بمبلغ 1000

-إنشاء مقابر ومغاسل موتى م2 –بمبلغ 2000

-إنشاء جدران استنادية –بمبلغ 1300

-إنشاء حدائق ومسطحات خضراء –بمبلغ 1000

-البوابة الإلكترونية والتطبيقات الأساسية –بمبلغ 1000

-إنشاء الميادين وساحات البلدية –بمبلغ 1000

-سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات التابعة لها م1 –بمبلغ 10585

-درء إخطار السيول وتصريف مياه الأمطار م2 –بمبلغ 1300

-تحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات التابعة لها م1 –بمبلغ 1753

-تحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات التابعة لها م2 –بمبلغ 961

-درء إخطار السيول وتصريف مياه الأمطار م3 –بمبلغ 2794

-درء إخطار السيول وتصريف مياه الأمطار م4 –بمبلغ 9398

-درء إخطار السيول وتصريف مياه الأمطار –بمبلغ 2263

-إنشاء مسلخ م1 –بمبلغ 932

-إنشاء حدائق ومسطحات خضراء –بمبلغ 1940

-التخلص من النفايات وردم المستنقعات م2 –بمبلغ 752

-درء إخطار السيول وتصريف مياه الأمطار –بمبلغ 2979

-درء إخطار السيول وتصريف مياه الأمطار –بمبلغ 2940

-درء إخطار السيول وتصريف مياه الأمطار –بمبلغ 2876

-تحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات التابعة لها –بمبلغ

نالت بلدية الريث جائزة التميز ل ” تنفيذ ومتابعة المشاريع ” وذلك من أمين منطقة جازان سعادة المهندس حمود الشايع نظير تميزها في تنفيذ المشاريع ومتابعتها على كافة البلديات بمنطقة جازان وتعد هذه الجائزة التي تتنافس عليها كافة البلديات بمنطقة جازان من الجوائز المميزة والرائعة والتي تخلق نوعاً من التنافس الشريف للخدمة العامة

وعن المعوقات التي تعوق البلدية قال الفيفي

المعوقات

طبيعة المحافظة وطبوغرافيتها

جبال شاهقة ووديان عميقة جارفة

تناثر السكان والمساكن على ققم الجبال وجوار الاودية

مما يستلزم لهم تقديم خدمات في مواقعهم

طبيعة المحافظة في مواسم الامطار والسيول تستوجب استنفار صيانة على مدار الساعة

مضيفا

الحاجة الى اعتماد مشاريع ضخمة للمواقع السياحية المميزة المغمورة مثل لجب وجبل القهر والجبل الاسود

صدى:يعد الفيفي رئيس بلدية محافظة الريث من الكفاءات المتميزة على مستوي منطقة جازان

صدى أنهت جولتها في محافظة الريث وتناول وجبة الافطار وسط ترحيب وكرم ألاهالي ورئيس البلدية بلدية محافظة الريث من الكفاءات المتميزة على مستوي منطقة جازان

صدى أنهت جولتها في محافظة الريث وتناول وجبة الافطار وسط ترحيب وكرم ألاهالي ورئيس البلدية.