الاتحاد يطالب كهربا مجددا بتنفيذ وعده بالتفاوض مع رئيس الزمالك - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

جدد مسئولو نادي اتحاد جدة، مطالبتهم للاعب محمود عبد المنعم كهربا، بتنفيذ الوعد الذي قطعه على نفسه بالتفاوض مع رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، من أجل تسهيل انتقال اللاعب لصفوف العميد لموسم آخر على سبيل الإعارة.

تواصلت إدارة العميد مع كهربا في محاولة لإقناع رئيس النادي بتخفيض المبلغ المطلوب لإعاراته وهو ما يسعى له كهربا خلال الفترة المقبلة، من أجل استكمال مشواره الاحترافي بين صفوف العميد، بعد تصريحات رئيس نادي الزمالك بأن المبلغ المطلوب في إعارة كهربا لأي فريق على سبيل الإعارة هو 5 مليون دولار، والبيع النهائي 15 مليون دولار.

وانتقل كهربا لصفوف الاتحاد مطلع موسم 2016-2017 على سبيل الإعارة في صفقة قدرت بمليون و200 ألف دولار، وقدم مستوى مميزاً للغاية.