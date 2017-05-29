«الخطوط السعودية» تبتعث 30 فتاة لتعلم الطيران - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ابتعثت الخطوط السعودية، اليوم الأحد، 30 فتاة للتدريب على الطيران والحصول على دبلوم ورخصة الطيران التجاري، استعدادا لتوظيف سعوديات في موقع قائد طائرة ومساعد طيار.

وأعلنت الخطوط في بيان لها أنها رحبت ببنات الوطن الراغبات في تحقيق طموحهن وارتياد عالم الطيران باستقطاب 30 من خريجات البكالوريوس في المجالات العلمية والرياضيات والحاسب الآلي للالتحاق ببرنامج الابتعاث ” وظيفتك وبعثتك ” .

ويأتي ذلك ضمن استكمال الخطوط السعودية الإجراءات الخاصة بابتعاث الدفعة الثانية من برنامج ” وظيفتك_ وبعثتك ” للتدريب ودراسة علوم الطيران وهندسة وصيانة الطائرات بإجمالي (٧٥٨) متدرباً؛ في إطار الاتفاقية الموقعة مع وزارة التعليم لابتعاث خمسة آلاف متدرب ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.