الهند تفرض حظر التجول في بعض مناطق كشمير لوقف المظاهرات - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

فرضت السلطات الهندية، اليوم الأحد، حظر التجول بشكل صارم في بعض مناطق قطاع كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت شبكة ” إيه بي سي نيوز ” الإخبارية الأمريكية، أن قوات هندية مسلحة من الشرطة والجيش بدأت تجوب الشوارع المهجورة، وأمرت السكان بضرورة البقاء داخل منازلهم خاصة في مدينة سرنجار، وذلك بغرض وقف المظاهرات المناهضة للهند.

وكانت المظاهرات قد تفجرت مؤخرا في كشمير إثر قيام القوات الهندية بقتل أحد قادة حزب المجاهدين الداعم لانفصال كشمير عن الهند، ويُدعى أحمد بهات.