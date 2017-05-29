روما يحافظ على وصافة الدوري الإيطالي بفوزه على جنوى - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

حافظ فريق روما بصعوبة على وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم في الجولة 38 والأخيرة، بعدما تغلب على ضيفه جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في حين أمطر نابولي شباك مضيفه سامبدوريا بأربعة أهداف مقابل هدفين ولكنه ظل في المركز الثالث بعد فوز فريق العاصمة.

وسجل أهداف روما، البوسني إدين دجيكو والإيطاليين دانييلي دي روسي ودييجو بيروتي في الدقائق 10 و 74 و 90 على التوالي ، فيما أحرز هدفي الضيوف كل من بييترو بيليجريني وداركو لازوفي في الدقيقتين 3 و 79 ، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية.

وشهدت المباراة قبل انطلاقها احتفالا كبيرا بفرانشيسكو توتي، في اليوم الذي أطلقت عليه الجماهير ” يوم توتي ” ، حيث أعلن ” الكابيتانو ” قبل أيام أنها ستكون الأخيرة له بقميص ” الجيالوروسي ” .