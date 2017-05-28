بالفيديو.. ضابط عراقي يعيد ثروة ثمينة لأصحابها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ضابط عراقي يعيد ثروة ثمينة لأصحابها
احتفت وسائل إعلام عراقية، بتصرف ضابط أمين أعاد أمانة ثمينة لأصحابها.
وكان الملازم أول زهير جاسم البياتي، عثر على مبلغ تجاوز الـ 100 ألف دولار وكيلو ونصف الكيلوجرام من المصوغات الذهبية في منزل عائلة نازحة، أثناء عملية تفتيش في منطقة العريبي في الموصل.
وذكرت مصادر أن الضابط الأمين قام بالبحث عن تلك العائلة، حتى تمكن من الوصول إلى محل إقامتها المؤقت وتسليمها الأمانة.
ضابط في الشرطة الاتحادية يعثر على ١٠٠ ألف دولار وكيلو ونصف ذهب في الموصل، وبعد البحث المتواصل عثر على أصحابها وأعاد الممتلكات لهم.. شنو رأيك؟المصدر: #بريد_يلا#عاشت_أيدك#محو_الداعشية#رسائل_إلى_الموصل
تم نشره بواسطة يلا Yalla في 28 مايو، 2017
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