بالفيديو.. ضابط عراقي يعيد ثروة ثمينة لأصحابها - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

احتفت وسائل إعلام عراقية، بتصرف ضابط أمين أعاد أمانة ثمينة لأصحابها.

وكان الملازم أول زهير جاسم البياتي، عثر على مبلغ تجاوز الـ 100 ألف دولار وكيلو ونصف الكيلوجرام من المصوغات الذهبية في منزل عائلة نازحة، أثناء عملية تفتيش في منطقة العريبي في الموصل.

وذكرت مصادر أن الضابط الأمين قام بالبحث عن تلك العائلة، حتى تمكن من الوصول إلى محل إقامتها المؤقت وتسليمها الأمانة.