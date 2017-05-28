القاضي: جاهزون للقاء أوروجواي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد نايف القاضي مدير المنتخب السعودي للشباب تحت 20 سنة أن مجموعة الأخضر في كأس العالم للشباب كانت صعبة ولكن بتوفيق الله خطف الأخضر التأهل القاوكان الأخضر قد تأهل لدور الستة عشر من كأس العالم للشباب بالتعادل 1-1 مع المنتخب الأمريكي الأحد.

وقال القاضي في تصريحات إذاعية اليوم الأحد :” جميع اللاعبين على أقصى درجة من الجاهزية ونتمنى الدعم الإعلامي والجماهيري وآلا ينسونا من دعواتهم “.

ويلتقي المنتخب السعودي للشباب مع نظيره الأوروجواياني في دور الستة عشر يوم الأربعاء المقبل.