ملك الأردن يبحث مع وفد أمريكي التطورات الإقليمية الراهنة - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، وفدا من لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس برئاسة النائب ايلينا روس لهتينن، حيث تم بحث آليات النهوض بعلاقات التعاون والشراكة بين الأردن والولايات المتحدة، في مختلف المجالات، إضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة.

وذكر بيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي، أنه جرى خلال اللقاء، الذي تم في قصر الحسينية بعمان، استعراض التحديات التي فرضتها أزمات المنطقة على الاقتصاد الأردني، لا سيما أزمة اللجوء السوري، حيث أعرب الملك عبدالله الثاني، عن تقدير المملكة للمساعدات الاقتصادية الأمريكية، والتي تسهم في تمكين الأردن في مواجهة تلك الأعباء، وتنفيذ خططها وبرامجها التنموية.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأزمة السورية، والجهود المستهدفة التوصل إلى حل سياسي لها من خلال مسار جنيف، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.