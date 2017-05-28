وفد المنتخب التونسي لتنس الطاولة يتوجه إلى ألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

توجه وفد المنتخب التونسي لتنس الطاولة إلى مدينة ديسلدورف الألمانية للمشاركة في فعاليات بطولة العالم لتنس الطاولة التي تبدأ اليوم الأحد وتستمر حتى 5 يونيو المقبل.

وضم الوفد التونسي كلًا من ممثل تونس في اجتماعات الاتحاد الدولي لتنس الطاولة لطفي قرفال والممرن الوطني غازي بالكاهية، فيما تكون الفريق من الرجال من كل من ثامر مامية ” محترف بفرنسا ” وكارم بن يحي ” محترف بفرنسا ” ، في حين ضم فريق السيدات كلًا من صفاء السعيداني ” جمعية إسمنت بنزرت ” وفدوى القارصي “العنقود الذهبي بقرمبالية ” .