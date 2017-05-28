أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس المصرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

عبرت قناة السويس المصرية، اليوم الأحد، سفينة الحاويات الدانماركية العملاقة ” مدريد ميرسك ” ، والتي تعد أكبر سفينة حاويات في العالم، متصدرة القافلة الجنوبية لقناة السويس قادمة من البحر الأحمر في طريقها للبحر المتوسط.

وقام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية للقناة يرافقه وفد من هيئة قناة السويس بالصعود على متن السفينة وتقديم التهنئة لها خلال رحلة عبورها للقناة، حيث تعد هذه الرحلة هي الأولى للسفينة، التي تم الانتهاء من إنشائها الشهر الماضي وتقوم بأول رحلة لها قادمة من الصين في طريقها إلى الدانمارك، وبلغت تكلفة إنشائها مليار و800 مليون دولار، وتستطيع أن تستوعب ما يزيد عن 20 ألف حاوية بحمولة تفوق 210 آلاف طن.

وتتبع السفينة شركة ” ميرسك ” الدانماركية، التي تعد أكبر شركة نقل بحري في العالم، وتمتلك 616 سفينة تجوب مختلف الخطوط الملاحية البحرية بقارات العالم، من بينها 27 سفينة من الجيل العملاق التي تتبعها سفينة ” مدريد ميرسك ” ، والتي تهدف لنقل أكبر كم ممكن من البضائع في الرحلة الواحدة لتقليل تكلفة النقل البحري.