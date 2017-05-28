موجة غضب سعودية تدفع الجزيرة لحذف كاريكاتير مسيء للقيادة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

واصلت قناة الجزيرة المأجورة من حكام قطر مسلسل الإساءات للمملكة، استمراراً لنهجها التآمري المعروف بالنيل من المملكة وقيادتها الرشيدة.

ونشرت القناة كاريكاتير مسيء للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله.

وانهال سيل من الانتقادات من المواطنيين،على القناة المأجورة،وعلت موجة الغضب،التي أظهرت التلاحم الكبير بين القيادة والشعب مما أضطر القناة لحذف الكاريكاتير المسيء بعد مدة قصيرة من نشره.

وخسرت القناة القطرية البعض ممن كان يعتقد أنها تعمل بمهنية قبل أن يكتشف ويتأكد بنفسه من الأهداف الخسيسة للقناة العميلة،بعد ان تأكدوا انها تعمل على شق الصف العربي والخليجي وتسعى للنيل من المملكة و قيادتها الرشيدة.