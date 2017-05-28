بالفيديو.. المغامسي: أهمية تعلق قلبك بالله - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، إن المسلم عليه أن يوطن قلبه بطريقة أو بأخرى على التعلق بالله عز وجل.

وأوضح المغامسي عبر برنامج مع القرآن 8 في مقطع بعنوان ” وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ” ، أنه من عوامل التعلق بالإسلام حقًا أن الإنسان إذا أقبلت عليه النوازل المدلهمة لا يتذكر حينها إلا عظمة رب الأرض والسماوات.

وأضاف المغامسي، أن الإنسان المتعلق قلبه بالله حين يواجه أي نازلة أو أي أمر جلل يكون توجهه إلى الله أولاً وأخيرًا.