50 مواطنة يؤسسن فريقا لممارسة رياضة المشي بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نظمت 50 مواطنة، مبادرة للمشي ، وكون فيما بينهن فريقا نسائيا يهدف لممارسة الرياضة وتوعية المجتمع بفوائده الصحية تحت شعار «المشي صحة».

وقالت رقية بدوي، قائدة الفريق، إن الفريق يعمل على نشر ثقافة ” المشي صحة ” ، لدى جميع النساء، مشيرة إلى أن عضوات الفريق يمارسن المشي في مجموعة كبيرة يوما واحدا كل أسبوع.

وأضافت أن الفريق ينفذ حاليا برنامجًا للتمارين الرياضية الجماعية طوال شهر رمضان، وبرنامجًا للتعرف على البدائل الصحية للأطعمة، وآخر للتوعية بأهم الأخطاء الصحية التي يقع بها معظم الناس.